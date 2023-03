No, i Simpson non hanno predetto il fallimento della Silicon Valley Bank (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 13 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che appare tratto dalla serie animata I Simpson. Il video mostra la scena del fallimento di una banca, sul cui ingresso si legge «Silicon Valley Bank». Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, che recita: «La Silicon Valley Bank è fallita. Chi lo avrebbe mai potuto immaginare? I… Simpson, of course!!! Ma quante ne hanno indovinate fino ad oggi? Converrà forse riguardarsi le puntate per prevedere ciò che sta x accadere….». Il riferimento è alla notizia del 10 marzo 2023 della chiusura per fallimento da parte delle autorità statunitensi della Silicon ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 13 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che appare tratto dalla serie animata I. Il video mostra la scena deldi una banca, sul cui ingresso si legge «». Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, che recita: «Laè fallita. Chi lo avrebbe mai potuto immaginare? I…, of course!!! Ma quante neindovinate fino ad oggi? Converrà forse riguardarsi le puntate per prevedere ciò che sta x accadere….». Il riferimento è alla notizia del 10 marzo 2023chiusura perda parte delle autorità statunitensi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dipego : @DavidPuente ??I Simpson sono uno specchio della società americana, e non solo, che si adattano ad ogni previsione…… - Dottor_Strowman : Grazie alla puntata dei simpson scoprí che in America non hanno praticamente le rotonde - Luana_m89 : Ma guardiamo il lato positivo. Tipo che sto pranzando alle 14:45, con calma, guardando i Simpson ???? Cosa che non s… - tonaliana : @happosai_bu @desossirib0sio Oj simpson era un uomo ricco famoso e amato dall’opinione pubblica che commette femmin… - DeliriaJo : Per me ho preso : - bacche di goji - arachidi al caramello - Oreo - spugna - spazzolino - fermagli - tinta - mang… -