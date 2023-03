(Di giovedì 16 marzo 2023) Iil? Questa è la nuova teoria diffusa sui social attraverso un video dove il giovane Bartentra in una sedebanca americana scatenando il panico. Non è la prima volta che il cartone animato americano viene utilizzato per sostenere presunte predizioni, come quelladata di morteRegina Elisabetta II o l’arrivo del vaiolo delle scimmie, persino la Covid-19 e la guerra in Ucraina ad opera di Putin. In questo caso il video diffuso è stato modificato ad arte. Per chi ha fretta L’insegna con la scritta “” non rispetta il disegno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bluekkhyun : nei simpson che dicono “roger” “no mi chiamo bart” mi ricordano quando ho letto una novel e a caso mi è uscito fuor… - OnePiecefanpag : Italia 1 Magica Emi · 103 3.28 Pollon · 180 3.69 Papà Gambalunga · 197 3.58 Heidi · 256 4.70 Simpson · 517 4.22 + 5… - Paola33168875 : @sunstateofmind_ Signore Idddddio! Di prima mattina Omer Simpson anche no…..???????!!!!……???? - bonuccismo : ha chiamato gli avvocati veri no come nel 2006 che mise l'avvocato dei simpson - grimmycullivan : Trovato hunterxhunter 1999 su youtube é in italiano e per un momento mi é sembrato che hisoka avesse la voce del si… -

hanno predetto il crollo della Silicon Valley Bank Questa è la nuova teoria diffusa sui social attraverso un video dove il giovane Bartentra in una sede della banca americana scatenando il panico. Non è la prima volta che il cartone animato americano viene utilizzato per sostenere presunte predizioni , come quella della data ...Upon completion of the transaction, Qualtrics's common stock willlonger be listed on any public ... Morgan acted as financial advisor and Latham & Watkins LLP andThacher & Bartlett LLP ...... sollevando l'attenzione, stando vicina ai parenti delle vittime: come nel caso di Joanna, ... i matrimoni più romantici di tutti i tempi Harry e Meghan andranno oall'incoronazione di Carlo...

No! I Simpson non hanno predetto il crollo della Silicon Valley Bank Open

Per il secondo anno, non ci sarà un intervento di Volodymyr Zelensky alla cerimonia degli Oscar, in programma domenica 12 marzo. Per la seconda volta, gli organizzatori degli Oscar hanno respinto la r ...Cerimonia per gli Oscar 2023, arriva il no all'intervento di Zelensky, l'effetto dei Grammy Award e dei Golden Globes non spiana la strada ...