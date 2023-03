No! I Comuni non stanno raccogliendo firme per «un referendum di iniziativa popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni» (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli ultimi giorni un annuncio è diventato molto popolare su Facebook. Il messaggio rende nota la (presunta) possibilità di firmare «un referendum di iniziativa popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni», che ruota essenzialmente attorno alla questione del «risarcimento delle eventuali lesioni causate al ladro o agli eredi in caso di morte» e invita i lettori a condividere con tutti i loro amici la novità. O per meglio dire, la bufala. Per chi ha fretta: Sta circolando sui social un annuncio che rende nota la (presunta) possibilità di firmare «un referendum di iniziativa popolare sulla legittima ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli ultimi giorni un annuncio è diventato moltosu Facebook. Il messaggio rende nota la (presunta) possibilità di firmare «undie dei», che ruota essenzialmente attorno alla questione del «risarcimento delle eventuali lesioni causate al ladro o agli eredi in caso di morte» e invita i lettori a condividere con tutti i loro amici la novità. O per meglio dire, la bufala. Per chi ha fretta: Sta circolando sui social un annuncio che rende nota la (presunta) possibilità di firmare «undi...

