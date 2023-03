Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Ecco tutto ciò che è successo al primo round della New Japan Cup! #njpw #TSOW #TSOS -

Dopo le numerose speculazioni dei mesi scorsi , Sasha Banks ha ufficialmente debuttato inJapan Pro Wrestling in occasione di Wrestle Kingdom 17 , l'evento più importante dell'anno per ...alla, ...Dopo le numerose speculazioni dei mesi scorsi , Sasha Banks ha ufficialmente debuttato inJapan Pro Wrestling in occasione di Wrestle Kingdom 17 , l'evento più importante dell'anno per ...alla, ...

NJPW New Japan Cup 2023 Review – Second Round Zona Wrestling

This echoed the dilemma faced by Gedo in 2018: should he have gone with Tetsuya Naito, the most popular star in Japan, or Kenny Omega, the man who had the potential to lead NJPW into a new era outside ...On March 15, New Japan Pro-Wrestling continued its New Japan Cup tournament with the eighth night of action from Okayama Zip Arena in Okayama, Japan. Zack Sabre Jr., David Finlay, and other stars ...