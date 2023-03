Nizza vs Sheriff Tiraspol – ultime notizie e possibili formazioni

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’imbattuta squadra deldi Didier Digard ospita i campioni moldavi dellogiovedì 16 marzo sera per il secondo turno degli ultimi 16 anni di Europa Conference League. Ilha vinto l’andata per 1-0 nell’ambiente poco accogliente della capitale moldava, preparando un’intrigante sfida in Costa Azzurra questa settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAyoub Amraoui ha segnato l’unico gol dell’andata da posizione defilata nel primo tempo, con un cross che sembrava aver scavalcato la testa di Maksym Koval, mentre lonon ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Nizza-Sheriff Tiraspol (Conference League, 16-03-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici… - sabrijouini83 : AEK Larnaca ?? West Ham 0-2 Anderlecht ?? Villarreal 1-1 Sheriff ?? Nizza 0-1 ? Il West Ham archivia la qualificazione… -

CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Sivas - Fiorentina 18:45 Djurgården - Lech 18:45 Slovan Bratislava - Basel 21:00 West Ham - AEK Larnaka 21:00 AZ - Lazio 21:00 Nizza - Sheriff 21:00 Villarreal - RSC ...

Nizza-Sheriff Tiraspol (Conference League, 16-03-2023 ore 21:00 ): convocati, formazioni, quote, pronostici Infobetting

NIZZA-SHERIFF TIRASPOL STREAMING GRATIS- Accantonato il weekend di campionato, i tifosi si preparano ad assistere agli impegni europei delle proprie squadre del cuore, e non solo. Tanti i match in ...Sheriff Tiraspol e Nizza tornano a a sfidarsi in Europa, ma questa volta lo Stadio che li ospiterà è l’ Allianz Riviera di Nizza e la gara è in programma per domani, giovedì 16 marzo, alle ore 21:00.