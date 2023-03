Niente patrocinio all’Anpi per la proiezione di Roma città aperta: “Non in linea con il programma culturale di mandato” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Non in linea con il programma culturale di mandato”. Sarebbe questo il motivo, secondo quanto riporta La Repubblica, ad aver spinto la giunta di centrodestra del comune di Marcon (Venezia) – guidata da Matteo Romanello – a negare il patrocinio all’Anpi locale per la proiezione del film Roma città aperta di Roberto Rossellini, unanimemente considerato un capolavoro cinematografico e un manifesto dell’antifascimo e dell’antinazismo. La pellicola, con Anna Magnani e Aldo Fabrizia, è in programma sabato 18 marzo. Il rifiuto a della giunta comporta un pagamento di 92 euro per l’affitto della sala solitamente concessa gratuitamente alle associazioni. “Il problema non sono certo i soldi – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Non incon ildi”. Sarebbe questo il motivo, secondo quanto riporta La Repubblica, ad aver spinto la giunta di centrodestra del comune di Marcon (Venezia) – guidata da Matteonello – a negare illocale per ladel filmdi Roberto Rossellini, unanimemente considerato un capolavoro cinematografico e un manifesto dell’antifascimo e dell’antinazismo. La pellicola, con Anna Magnani e Aldo Fabrizia, è insabato 18 marzo. Il rifiuto a della giunta comporta un pagamento di 92 euro per l’affitto della sala solitamente concessa gratuitamente alle associazioni. “Il problema non sono certo i soldi – ...

