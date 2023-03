Netanyahu a Berlino: critiche su giustizia grottesche (Di giovedì 16 marzo 2023) La contestata riforma della giustizia israeliana ha dominato la visita del premier israeliano Benjamin Netaniahu in Germania."Sono considerato al centro di un potentato che sta abolendo la democrazia: ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) La contestata riforma dellaisraeliana ha dominato la visita del premier israeliano Benjamin Netaniahu in Germania."Sono considerato al centro di un potentato che sta abolendo la democrazia: ...

