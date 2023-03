Net - Zero Industry Act, c'è anche il nucleare nella proposta Ue sui fondi all'energia pulita: via libera ai 'reattori di piccole dimensioni'... (Di giovedì 16 marzo 2023) "La formulazione scelta per il nucleare è esattamente la stessa della tassonomia ". Così ha parlato il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans , illustrando il Net - Zero Industry Act . Ergo: l'energia dell'atomo rientra, eccome, nella proposta di legge che ha l'obiettivo di aumentare la produzione di tecnologie pulite nell'Ue, tanto quanto ce n'è bisogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) "La formulazione scelta per ilè esattamente la stessa della tassonomia ". Così ha parlato il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans , illustrando il Net -Act . Ergo: l'dell'atomo rientra, eccome,di legge che ha l'obiettivo di aumentare la produzione di tecnologie pulite nell'Ue, tanto quanto ce n'è bisogno ...

