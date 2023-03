Neonata viene alla luce in astinenza da cocaina: è in terapia intensiva all’ospedale di Lecce (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sono anche i bambini tra le vittime collaterali e della grande diffusione della droga: l’abuso di sostanze spesso non si ferma nemmeno in gravidanza: la conferma arriva dalla provincia di Lecce, dove è stata data alla luce una Neonata con parto cesareo ed in astinenza da cocaina. Sin da subito, la madre ha negato di aver assunto droga durante la gravidanza, ma è stata smentita dalle analisi fatte su di lei e sulla piccola. Il padre è un imprenditore agricolo e sembra essere ignaro di tutto. LEGGI ANCHE Bimbo di un anno in overdose per ingestione di cannabis: è il diciottesimo caso in un anno Nicolò, morto a 2 anni per un'overdose di hashish: trovate tracce di eroina e coca nei capelli La Neonata ha mostrato immediatamente segni di quella ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sono anche i bambini tra le vittime collaterali e della grande diffusione della droga: l’abuso di sostanze spesso non si ferma nemmeno in gravidanza: la conferma arriva dprovincia di, dove è stata dataunacon parto cesareo ed inda. Sin da subito, la madre ha negato di aver assunto droga durante la gravidanza, ma è stata smentita dalle analisi fatte su di lei e sulla piccola. Il padre è un imprenditore agricolo e sembra essere ignaro di tutto. LEGGI ANCHE Bimbo di un anno in overdose per ingestione di cannabis: è il diciottesimo caso in un anno Nicolò, morto a 2 anni per un'overdose di hashish: trovate tracce di eroina e coca nei capelli Laha mostrato immediatamente segni di quella ...

