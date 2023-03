Nella Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina inaugurato un punto lettura dedicato a Piero Angela

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Nairobi per la visita di Stato nella Repubblica del #Kenya ???? - MarianoGiustino : Capite adesso perché continuo a ripetere che il #Kurdistan iraniano è il cuore della #Rivoluzione per la liberazion… - CarloCalenda : Questo principio è corretto ed è parte della proposta di riforma del reddito che abbiamo fatto alla Meloni nell’inc… - MarcoTortori : RT @gael99: Muore a 39 anni Ambra Zeni, la fotografa di Progetto Arca. “La giovane donna è morta a Milano nella notte fra sabato e domenica… - annalisapanello : @KarlOne71 Comunque qualcuno, nella redazione di repubblica, deve aver avuto lo stesso problema del cervo ziliani,… -

... tanti quanti ne sono trascorsi dal rapimento di Aldo Moro , un governo dellaaveva ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Bonaccini accelera: "Pronti a entraresegreteria del Pd" ...Lungo le strade, quindi in piazzale, tanti i curiosi che si sono fermati ad osservare (... in curva Nord , per sostenere Bisoli e compagnisfida tutt'altro che facile contro il Genoa. ...Due feritilite . 29enne accoltellato dopo un litigio. L'episodio, riferisce La, è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 marzo 2023 . Poco dopo le 18.30, al termine di una lite,...

Articolo 3, diversi tra uguali: così Ucei spiega ai giovani cos'è l'uguaglianza la Repubblica

Nell’ambito della visita di due giorni incontrerà il Ministro ... della Cultura e dello Sport della Repubblica di Artsakh ha organizzato una mostra-concorso di artigianato tra i Centri creativi per ...Intanto, una taglia di quindici milioni di dollari è stata messa dalla brigata Wagner sul ministro della Difesa Guido Crosetto. Il gruppo di mercenari russi, capeggiato dall’oligarca Evgeny Prigozhin, ...