Nella Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina inaugurato un punto lettura dedicato a Piero Angela (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina è avvenuta l'inaugurazione di un children corner intitolato al celebre divulgatore scientifico torinese Piero Angela grazie ai libri donati dal Circolo dei Lettori di Torino con il contributo dell'assessorato alla Cooperazione internazionale della Regione Piemonte alla Biblioteca Nazionale "Ivo Andri?" della città di Celinac. La biblioteca "Ivo Andric" è stata fondata nel 1975 nei locali del liceo. Ed è la prima istituzione sul territorio dell'ex Jugoslavia a portare il nome del premio Nobel e grande scrittore, scomparso nel Marzo 1975. Vanta una collezione di 28.000 libri e riviste che spaziano su tutti i settori, coprendo così tutte le fasce di età, istruzione e interessi: letteratura per ragazzi, letture scolastiche, ...

