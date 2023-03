Nel Pnrr 550 milioni per sostenere le startup (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Al via i fondi di venture capital per la transizione ecologica e digitale. startup e piccole e medie imprese possono presentare progetti riguardanti la transizione ecologica e digitale, finanziati con risorse europee ricomprese nel Pnrr per un ammontare di 550 milioni. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricordando come “l’obiettivo è stimolare la crescita del Paese tramite investimenti di capitale di rischio (venture capital diretti e indiretti)”. Nello specifico, le risorse attingono a due fondi, “Green Transition Fund” dotato di 250 milioni di euro e “Digital Transition Fund” a cui sono stati assegnati 300 milioni, gestiti da CDP Venture Capital SGR per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricompresi nell’ambito degli interventi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Al via i fondi di venture capital per la transizione ecologica e digitale.e piccole e medie imprese possono presentare progetti riguardanti la transizione ecologica e digitale, finanziati con risorse europee ricomprese nelper un ammontare di 550. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricordando come “l’obiettivo è stimolare la crescita del Paese tramite investimenti di capitale di rischio (venture capital diretti e indiretti)”. Nello specifico, le risorse attingono a due fondi, “Green Transition Fund” dotato di 250di euro e “Digital Transition Fund” a cui sono stati assegnati 300, gestiti da CDP Venture Capital SGR per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricompresi nell’ambito degli interventi ...

