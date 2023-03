Nel caso del video di Vagnato, la Procura ha “aggirato” un emendamento USA e il Codice Privacy (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra le parole del pm Francesco Cajani sulla querela per diffamazione nei confronti del tiktoker Gabriele Vagnato, emergono due concetti che rendono il provvedimento – prima disposto dal gip e poi confermato dal Tribunale del Riesame – di sequestro preventivo di un video pubblicato su YouTube un vero e proprio unicum per il nostro Paese. Un evento che crea un precedente nella gestione di quel che viene postato sulle piattaforme social, in particolar modo per quel che è possibile fare senza dover necessariamente attendere le rogatorie internazionali. LEGGI ANCHE > Perché il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo di un video del TikToker Gabriele Vagnato Suddivideremo questo approfondimento in due parti, iniziando dalla prima parte del testo redatto dal pm di Milano Cajani in merito alla ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra le parole del pm Francesco Cajani sulla querela per diffamazione nei confronti del tiktoker Gabriele, emergono due concetti che rendono il provvedimento – prima disposto dal gip e poi confermato dal Tribunale del Riesame – di sequestro preventivo di unpubblicato su YouTube un vero e proprio unicum per il nostro Paese. Un evento che crea un precedente nella gestione di quel che viene postato sulle piattaforme social, in particolar modo per quel che è possibile fare senza dover necessariamente attendere le rogatorie internazionali. LEGGI ANCHE > Perché il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo di undel TikToker GabrieleSuddivideremo questo approfondimento in due parti, iniziando dalla prima parte del testo redatto dal pm di Milano Cajani in merito alla ...

