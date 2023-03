Nel caos delle pseudoscienze la democrazia muore. Un caso (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 15 Marzo, come avevo segnalato su questa pagina, avrebbe dovuto tenersi presso il dipartimento di farmacia dell’Università di Catania, con introduzione del suo direttore, una giornata dedicata agli studenti dal titolo “la realtà dell’omeopatia”. L’evento è stato cancellato, a quanto pare per intervento diretto del rettore, il prof. Francesco Priolo: grazie a un fisico, abbiamo ottenuto una dimostrazione di serietà da parte dell’accademia catanese, che ha mantenuto alla porta di una istituzione dedicata alle scienze del farmaco la più classica teoria pseudoscientifica in materia. Naturalmente, come prevedibile, insieme ai tanti che hanno tirato un sospiro di sollievo, vi sono alcuni che hanno espresso dubbi di varia specie. Non mi riferisco qui ai sostenitori dell’omeopatia, ai cospirazionisti o ad altre specie di creduloni assortiti, che si sono infuriati per la mancanza di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 15 Marzo, come avevo segnalato su questa pagina, avrebbe dovuto tenersi presso il dipartimento di farmacia dell’Università di Catania, con introduzione del suo direttore, una giornata dedicata agli studenti dal titolo “la realtà dell’omeopatia”. L’evento è stato cancellato, a quanto pare per intervento diretto del rettore, il prof. Francesco Priolo: grazie a un fisico, abbiamo ottenuto una dimostrazione di serietà da parte dell’accademia catanese, che ha mantenuto alla porta di una istituzione dedicata alle scienze del farmaco la più classica teoria pseudoscientifica in materia. Naturalmente, come prevedibile, insieme ai tanti che hanno tirato un sospiro di sollievo, vi sono alcuni che hanno espresso dubbi di varia specie. Non mi riferisco qui ai sostenitori dell’omeopatia, ai cospirazionisti o ad altre specie di creduloni assortiti, che si sono infuriati per la mancanza di ...

