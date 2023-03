Negramaro, Elisa e Jovanotti insieme per la prima volta (Di giovedì 16 marzo 2023) I Negramaro festeggiano i primi 20 anni di carriera. Era il 2003 quando pubblicavano il loro primo album, l’inizio di quel lungo percorso musicale costellato da grandi successi. Per l’occasione, si sono riuniti per la prima volta insieme a Jovanotti ed Elisa in un nuovo e attesissimo singolo, presto in uscita su tutte le piattaforme. Compie i primi 20 anni la musica dei Negramaro. Nel 2003 usciva il primo disco della band che ha fatto la storia della musica italiana dai primi Anni 2000 ad oggi. Per festeggiare, il gruppo musicale vuole fare una sorpresa al suo pubblico e per l’occasione ha deciso di chiamare due grandi amici e colleghi: Jovanotti ed Elisa. Per la prima volta i tre giganti della musica ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 marzo 2023) Ifesteggiano i primi 20 anni di carriera. Era il 2003 quando pubblicavano il loro primo album, l’inizio di quel lungo percorso musicale costellato da grandi successi. Per l’occasione, si sono riuniti per laedin un nuovo e attesissimo singolo, presto in uscita su tutte le piattaforme. Compie i primi 20 anni la musica dei. Nel 2003 usciva il primo disco della band che ha fatto la storia della musica italiana dai primi Anni 2000 ad oggi. Per festeggiare, il gruppo musicale vuole fare una sorpresa al suo pubblico e per l’occasione ha deciso di chiamare due grandi amici e colleghi:ed. Per lai tre giganti della musica ...

