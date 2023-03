NDG chi è il cantante di Amici 2023? Qual è il significato del suo nome? (Di giovedì 16 marzo 2023) NDG è uno dei cantanti ammessi al serale di Amici 2023, il giovane fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed è tra i papabili all’eliminazione durante la prima puntata di sabato 18 marzo 2023. Leggi anche: Amici serale 2023, quanti allievi saranno eliminati durante la prima puntata? ANTICIPAIZONI Il giovane ha avuto un percorso turbolento all’interno del programma... Leggi su donnapop (Di giovedì 16 marzo 2023) NDG è uno dei cantanti ammessi al serale di, il giovane fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed è tra i papabili all’eliminazione durante la prima puntata di sabato 18 marzo. Leggi anche:serale, quanti allievi saranno eliminati durante la prima puntata? ANTICIPAIZONI Il giovane ha avuto un percorso turbolento all’interno del programma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sara_merenwen92 : STREAM H24 ? CUFFIE ATTACCATE ? PLAYLIST ATTIVA ? NON DEMORDERE VOGLIO DI PIÙ DEVE ESPLODERE CON GLI STREAM DOBBI… - daaaviiid26 : @dolcinelsale ndg uno di zerbi…. non so chi… non possono uscire due della stessa squadra - ehynando : RT @333giu: fino a due giorni fa non sapevi se e chi mandare al serale dei tuoi allievi e adesso ndg è l’infiltrato? pronto coerenza? - L29Mandorino : RT @AngelinaMa_Fans: Chi è la regina? ?? Debutto spotify nuovi inediti ANGELINA ?? - Mani vuote: 34.429 WAX - Grazie: 27.850 PICCOLO G - È no… - AngelinaMa_Fans : Chi è la regina? ?? Debutto spotify nuovi inediti ANGELINA ?? - Mani vuote: 34.429 WAX - Grazie: 27.850 PICCOLO G - È… -