NBA | Ja Morant chiede scusa | “Ho fatto degli errori terribili e mi sono messo in una posizione orribile Vi mostrerò chi sono davvero”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatelliRossella : Basket: Nba sospende per 8 partite Morant dopo video con pistola - Basket - ANSA - serieB123 : Nba, Ja Morant dei Grizzlies sospeso per 8 partite per i suoi video da gangster sui social - mvjersey16 : 'Mi sono messo nei guai a causa dei miei errori, ma ora voglio soltanto concentrarmi sul prendere decisioni e compi… - PabloPetrasso1 : Pistole, minacce, risse. Alla fine in #Nba vince sempre il business. E #Morant a #Espn spiega di aver capito 'cosa… - sportli26181512 : NBA, Ja Morant si pente e torna a parlare: 'Ho capito cosa stavo per perdere': Dopo le otto gare di sospensione sen… -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiJachiede scusa: le reazioni del mondoL'All - Star dei Grizzlies, sospeso per almeno due gare da parte di Memphis dopo aver messo ...Basket: laha deciso di sospendere per 8 partite (6 gi scontate) Ja. Balzato agli onori della cronaca per un video sui social in cui mostrava una pistola in un club, il giocatore dei Memphis Grizzlies ......che ha imparato da questo incidente e che comprende che i suoi obblighi e le sue responsabilità nei confronti dei Memphis Grizzlies e della più ampia comunitàvanno ben oltre il campo'....

NBA, caso Ja Morant: otto partite di sospensione senza stipendio da parte della lega Sky Sport

NBA. NBA suspends Ja Morant for 8 games after concluding gun scandal investigation NBA. Ja Morant and the threat of a star's self-destruction Memphis Grizzlies star Ja Morant, who has been suspended ...DeAaron Fox scored 15 fourth-quarter points as part of his team-high 32 and sank the game-winning 3-pointer just before the buzzer and the Sacramento Kings ki ...