NBA | infortunio LeBron James | quando torna in campo

(Di giovedì 16 marzo 2023) NBA: notizie clamorose per i tifosi, annuncio sorprendente. L'assenza di LeBron James si è fatta particolarmente sentire a Los Angeles, sponda Lakers, fronte di una tifoseria che sogna il piazzamento ai playoff per un finale di stagione esaltante.

NBA, infortunio LeBron James: ora cammina senza tutore. Ham: "Tutto secondo i piani" Sky Sport

Il coach Darvin Ham ne ha parlato nelle scorse ore ai media americani: “Tutto sta procedendo secondo i piani. La sua assenza si è ovviamente sentita, però stare fuori è stato un bene per lui; gli ha ..."Anche se sta giocando senza dolore, è ancora un infortunio in corso", continua Darvin Ham. “Quindi dobbiamo guardarlo e attenerci al piano, come abbiamo sempre fatto." Una prudenza che non incanta ...