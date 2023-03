Nba 2022/2023: i Rockets sorprendono i Lakers, 50 di Curry non bastano a Golden State contro i Clippers (Di giovedì 16 marzo 2023) Sette le sfide NBA andate in scena nella notte italiana, quando ormai mancano poco più di tre settimana al termine della regular season, con tanti verdetti ancora da emettere. Ad ovest, ad esempio, i Sacramento Kings agguantano i Memphis Grizzlies in seconda posizione dopo il successo in trasferta a Chicago per 114-117. Decide una tripla allo scadere di DeAaron Fox per coloro che non sono più una sorpresa di questa stagione. La franchigia californiana sfrutta la sconfitta di Memphis a Miami, dove è battuta nettamente per 138-119 dagli Heat che mandano tutto il quintetto in doppia cifra di punti. RISULTATI E CLASSIFICHE Ai Golden State Warriors non basta una prestazione da 50 punti con 8 triple messe a segno da parte di Stephen Curry. A vincere sono i Los Angeles Clippers, che ottengono il quarto successo consecutivo e ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Sette le sfide NBA andate in scena nella notte italiana, quando ormai mancano poco più di tre settimana al termine della regular season, con tanti verdetti ancora da emettere. Ad ovest, ad esempio, i Sacramento Kings agguantano i Memphis Grizzlies in seconda posizione dopo il successo in trasferta a Chicago per 114-117. Decide una tripla allo scadere di DeAaron Fox per coloro che non sono più una sorpresa di questa stagione. La franchigia californiana sfrutta la sconfitta di Memphis a Miami, dove è battuta nettamente per 138-119 dagli Heat che mandano tutto il quintetto in doppia cifra di punti. RISULTATI E CLASSIFICHE AiWarriors non basta una prestazione da 50 punti con 8 triple messe a segno da parte di Stephen. A vincere sono i Los Angeles, che ottengono il quarto successo consecutivo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NBA | I #Rockets sorprendono i #Lakers, 50 di #Curry non bastano a #GoldenState contro i #Clippers - MaurizioJj : RT @JamFarn13: BLOCK OR CHARGE? Partendo da una discussione su un contatto di Giannis tra @OmarNdoye_ @RariCheeseSteak @fra_sempru , mi… - JamFarn13 : BLOCK OR CHARGE? Partendo da una discussione su un contatto di Giannis tra @OmarNdoye_ @RariCheeseSteak… - sportface2016 : #NBA, i risultati della notte: #Milwaukee vince ed è la prima a qualificarsi ai playoff; #Denver cade ancora - TouchKc : RT @hoopscardsdaily: Paolo Banchero 2022-23 Panini NBA Hoops Premium Set Silver RC /199 #231 #ad #basketballcards -