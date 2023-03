NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di giovedì 16 marzo 2023) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioJj : RT @JamFarn13: BLOCK OR CHARGE? Partendo da una discussione su un contatto di Giannis tra @OmarNdoye_ @RariCheeseSteak @fra_sempru , mi… - JamFarn13 : BLOCK OR CHARGE? Partendo da una discussione su un contatto di Giannis tra @OmarNdoye_ @RariCheeseSteak… - sportface2016 : #NBA, i risultati della notte: #Milwaukee vince ed è la prima a qualificarsi ai playoff; #Denver cade ancora - TouchKc : RT @hoopscardsdaily: Paolo Banchero 2022-23 Panini NBA Hoops Premium Set Silver RC /199 #231 #ad #basketballcards - hoopscardsdaily : Paolo Banchero 2022-23 Panini NBA Hoops Premium Set Silver RC /199 #231 #ad #basketballcards -

... le reazioni del mondoL'All - Star dei Grizzlies, sospeso per almeno due gare da parte di ...state rese note un paio di denunce a carico di Ja Morant relative a fatti accaduti nel settembre- ...... passando per la formativa esperienza dell'All - Star Gameoltre che aprendosi a cuore aperto ...di livello messa in mostra negli ultimi mesi a partire dalla semifinale raggiunta allo US Open; ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiJa Morant chiede scusa: le reazioni del mondoL'All - ...rese note un paio di denunce a carico di Ja Morant relative a fatti accaduti nel settembre- ...

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Suns-Bucks scintille, Davis come Shaq e record di triple per i Lakers Eurosport IT

Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nella notte italiana si sono disputati sette incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i ...Ecco tutti i risultati della notte del 14 marzo di regular season NBA 2022/23. Ok Cavs, Knicks, Lakers, Raptors, Thunder e Wizards.