Naufragio di Cutro, Meloni a familiari e superstiti: 'Siete consapevoli del pericolo della traversata?' (Di giovedì 16 marzo 2023) I superstiti e i familiari delle vittime del Naufragio di Cutro sono arrivati a Palazzo Chigi, dove saranno ricevuti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il gruppo, formato da una trentina ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) Ie idelle vittime deldisono arrivati a Palazzo Chigi, dove saranno ricevuti dalla presidente del Consiglio Giorgia. Il gruppo, formato da una trentina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Altri quattro corpi senza vita, tra cui quello di un bambino, sono stati trovati nell'area del naufragio di migran… - Tg3web : Salgono a 86 le vittime accertate del naufragio a Cutro. Altri cinque corpi sono stati recuperati, tra loro due bam… - localteamtv : Cutro, recuperati altri cinque corpi lungo la costa di Steccato nel diciottesimo giorno di ricerche. Sale così a 86… - Shamone87665062 : RT @jxgiuliano: Non finisce più, non finisce più, ma che vergona per il nostro paese, povera gente, poveri bambini lasciati morire a 50 met… - RedattoreSocial : #Migranti, superstiti e parenti delle vittime del naufragio di #Cutro ricevuti a Palazzo Chigi -