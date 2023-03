Naufragio Cutro | Meloni incontra i familiari delle vittime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Altri quattro corpi senza vita, tra cui quello di un bambino, sono stati trovati nell'area del naufragio di migran… - Tg3web : Salgono a 86 le vittime accertate del naufragio a Cutro. Altri cinque corpi sono stati recuperati, tra loro due bam… - localteamtv : Cutro, recuperati altri cinque corpi lungo la costa di Steccato nel diciottesimo giorno di ricerche. Sale così a 86… - Radio1Rai : #Migranti È durato circa un'ora e mezza l'incontro in forma riservata fra la premier Meloni e i familiari delle vit… - EugenioCardi : RT @manolo_loop: #Cutro 5 corpi si aggiungono al macabro computo dei morti accertati dopo il #naufragio del #26febbraio. Sale a 86 il bila… -

... il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, e i familiari delle vittime e i superstiti deldi. Le oltre trenta ...Si è concluso l'incontro a Palazzo Chigi della premier Giorgia Meloni con i familiari delle vittime deldi migranti disulle coste calabre. All'incontro sono stati presenti anche il ministro degli Esteri, Tajani, e il sottosegretario, Mantovano. Le vittime del drammaticosono ...In apertura di sessione ha affermato che "il Mediterraneo non deve più essere un cimitero di vite e di speranze", facendo osservare un minuto di silenzio per i morti neldi. Ferma e ...

Questo l’attacco del portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, ai microfoni di LaPresse, fuori da Palazzo Chigi dove è in corso l’incontro dei familiari e dei superstiti di Cutro con la Presidente del ...Roma, 16 marzo 2023 Il Presidente del Consiglio Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi i familiari delle vittime del naufragio di Cutro. Le immagini. (Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev) ...