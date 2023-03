Naufragio Cutro | incontro Meloni-familiari | “Madre anch’io | farò possibile”

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Il bus della Polizia arriva con un quarto d’ora d’anticipo, entra alle 10.12 da via dell’Impresa, l’ingresso adiacente Palazzo Chigi, col suo immenso carico di dolore. Idelle vittime di, dopo ben 18 giorni dalla strage che ha stravolto le loro vite e terremotato un Paese intero, incontrano il premier Giorgiadopo il mancato confronto a margine del Consiglio dei ministri che il governo ha tenuto nel paesino calabro la settimana scorsa per dare il via libera alla stretta sui trafficanti di vite umane, con un aumento esponenziale delle pene. Un mancatocondito da un fiume di polemiche a cui è seguito, immediato, l’invito ‘riparatore’ aia Roma, inizialmente rinviato al mittente perché considerato tardivo. Oggi, mossi anche dall’urgenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaMalpezzi : Disertano Cutro nei giorni del naufragio e ci vanno tardi per fare un cdm show, non indagano le responsabilità e no… - Agenzia_Ansa : Altri quattro corpi senza vita, tra cui quello di un bambino, sono stati trovati nell'area del naufragio di migran… - Tg3web : Salgono a 86 le vittime accertate del naufragio a Cutro. Altri cinque corpi sono stati recuperati, tra loro due bam… - stinco_di_santo : RT @Favollo2: Giorgia #Meloni riceve a Palazzo Chigi i superstiti ed i parenti delle vittime del naufragio di #Cutro con lo stesso spirito… - LucaSarcinelli2 : RT @Favollo2: Giorgia #Meloni riceve a Palazzo Chigi i superstiti ed i parenti delle vittime del naufragio di #Cutro con lo stesso spirito… -

Ai superstiti chiede dettagli del, loro raccontano momenti di incertezza trasformatesi in ... adottata per evitare che altre tragedie come quelle ditornino a trasformare il ...Ai superstiti chiede dettagli del, loro raccontano momenti di incertezza trasformatesi in ... adottata per evitare che altre tragedie come quelle ditornino a trasformare il ...Domani attesa la Meloni che oggi ha ricevuto i parenti delle vittime deldi

Roma, 16 mar. (askanews) - L'arrivo a Palazzo Chigi dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti del naufragio di Cutro del 26 febbraio, in cui sono morte 86 persone.Si tratta di circa una trentina ...Un incontro in forma riservata a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime di Cutro. La premier Giorgia Meloni ... oggi 16 marzo hanno parlato con parenti e superstiti del tragico naufragio sulle ...