Nations Cup ciclismo su pista 2023 | Viviani battuto da Boudat nell’omnium | Vece quarta nello sprint

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Terzo dei quattro giorni di gare dellaCupdisu. Ad Il Cairo, in Egitto, si sta svolgendo il secondo di tre appuntamenti di questa manifestazione, che si concluderà a Milton, in Canada, dal 20 al 23 aprile. Piazza d’onore a pari merito per Elia. Una gara in crescita per il velocista, che dopo il quinto postoscratch ed il quarto nella corsa a tempo si è rimesso in gioco vincendo la gara ad eliminazione salendo al terzo posto alle spalle del francese Thomase del tedesco Roger Kluge. Corsa a punti decisiva, il transalpino si porta a casa la gara e l’intera posta in palio, con l’azzurro che raggiunge Kluge in classifica. Nella Madison femminile, Francesca Selva e Matilde Vitillo chiudono al ...