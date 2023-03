Nasa, ecco le nuove tute spaziali: è l'ora della prima donna sulla luna (Di giovedì 16 marzo 2023) La Nasa ha presentato i nuovi modelli di tute spaziali per la missione Artemis III , in programma per il 2025. A differenza dei modelli precedenti, progettati solo per uomini, le nuove tute offrono ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 16 marzo 2023) Laha presentato i nuovi modelli diper la missione Artemis III , in programma per il 2025. A differenza dei modelli precedenti, progettati solo per uomini, leoffrono ...

