Nardella affossa il suo successore | nel Pd parte la resa dei conti

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una vicenda locale che si sta trasformando in un autentico caso nazionale. Una scelta politica, frutto di una diversa visione del futuro della città o il pretesto per affondare chi è in rampa di lancio? A Firenze non si parla letteralmente d'altro. La storia, brevemente, racconta dell'assessore alla mobilità, Cecilia Del Re, che, lunedì scorso, ha aperto alla possibilità di deviare il percorso della futura tramvia nei pressi del Duomo. Una dichiarazione non concordata, né col sindaco, né con i vertici del Pd. Un'uscita infelice, frutto, secondo il primo cittadino “di ambizioni personali”. Che ha portato il sindaco Darioa decidere, in ventiquattr'ore, per la ritira delle deleghe da assessore. “È venuto meno il rapporto di fiducia”. Va ricordato che Cecilia Del Re, campionessa di preferenze nel 2019, era data come certa, ovvia candidata del Partito Democratico ...