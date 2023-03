Nappi: ancora una bocciatura per il trasporto pubblico campano (Di giovedì 16 marzo 2023) Nappi: Emerge che a Napoli un cittadino su quattro lascerebbe volentieri a casa l’auto per utilizzare i mezzi pubblici “L’ultimo sondaggio Ipsos-Legambiente evidenzia ancora una volta lo stato comatoso dei trasporti nella nostra regione. Stavolta emerge che a Napoli un cittadino su quattro lascerebbe volentieri a casa l’auto per utilizzare i mezzi pubblici se potesse avere un servizio pubblico più efficiente, puntuale e dai costi più contenuti. Una soluzione fondamentale anche per la salvaguardia dell’ambiente, ma qui in Campania, con il disastro trasporti che da 8 anni la contraddistingue rispetto alle altre regioni d’Italia, è purtroppo soltanto una chimera”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. Nota stampa Severino Nappi Se ti va lascia ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023): Emerge che a Napoli un cittadino su quattro lascerebbe volentieri a casa l’auto per utilizzare i mezzi pubblici “L’ultimo sondaggio Ipsos-Legambiente evidenziauna volta lo stato comatoso dei trasporti nella nostra regione. Stavolta emerge che a Napoli un cittadino su quattro lascerebbe volentieri a casa l’auto per utilizzare i mezzi pubblici se potesse avere un serviziopiù efficiente, puntuale e dai costi più contenuti. Una soluzione fondamentale anche per la salvaguardia dell’ambiente, ma qui in Campania, con il disastro trasporti che da 8 anni la contraddistingue rispetto alle altre regioni d’Italia, è purtroppo soltanto una chimera”. Lo afferma Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. Nota stampa SeverinoSe ti va lascia ...

