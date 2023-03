Napoli | Zielinski | «Sono gli altri che devono avere paura di noi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Piotr, centrocampista del, ha parlato dopo il successo sull’Eintracht e il passaggio ai quarti di finale Piotr, a Sky Sport, ha parlato dopo il passaggio delai quarti di Champions. LE PAROLE – «Siamo contenti per i nostri tifosi, il club se lo meritava. Siamo contenti ma sappiamo che possiamo fare ancora tanto, siamo un’ottima squadra e lo sappiamo bene. Dobbiamo continuare così, citantissime partite e vogliamo fare il massimo, poi è ovvio che tutti vogliono arrivare fino in fondo. Noi siamo forti, chiunque ci capiterà giocheremo per passare il turno.tutte grandissime squadre, possiamo giocarcela con tutte e siamo pronti per combattere. Le altreaverdi incontrare il ...