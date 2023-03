Napoli subito in campo, novità in allenamento: c’è la notizia su Raspadori (Di giovedì 16 marzo 2023) All’indomani del grande successo contro l’Eintracht Francoforte per 3-0 in Champions League, il Napoli torna subito in campo per riprendere gli allenamenti. La squadra di Spalletti non ha nessuna intenzione di allentare la presa sul campionato e ha messo nel mirino già la trasferta di Torino di domenica prossima. Intanto, attraverso il report della SSC Napoli, arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di Raspadori. Ecco quanto evidenziato: Dopo il successo in Champions sull’Eintracht, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). FOTO: SSC ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) All’indomani del grande successo contro l’Eintracht Francoforte per 3-0 in Champions League, iltornainper riprendere gli allenamenti. La squadra di Spalletti non ha nessuna intenzione di allentare la presa sul campionato e ha messo nel mirino già la trasferta di Torino di domenica prossima. Intanto, attraverso il report della SSC, arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di. Ecco quanto evidenziato: Dopo il successo in Champions sull’Eintracht, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). FOTO: SSC ...

