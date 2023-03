Napoli, Spalletti: "E' un grande risultato, ce lo godiamo con squadra e tifosi" (Di giovedì 16 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Amazon Prime Video, dopo la vittoria in Champions league contro l'Eintracht, ecco le sue dichiarazioni: "E' un gran risultato, ce lo godiamo con squadra e tifosi. E' fondamentale mantenere l'atteggiamento avuto stasera. All'inizio non siamo stati qualitativi come sempre, ma non abbiamo concesso quasi niente, poi siamo stati lucidi con la testa". Guardiola ha detto che il Napoli è la più forte d'Europa: la rende orgoglioso? "No. Non mi rende niente. E' un giochino che si conosce di mettere le pressioni addosso all'altro, lo fanno tutti, quindi non mi rende orgoglioso. Che si fa, si mette il Napoli davanti al Manchester City che spende 900 milioni per fare la squadra mentre noi ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato a Amazon Prime Video, dopo la vittoria in Champions league contro l'Eintracht, ecco le sue dichiarazioni: "E' un gran, ce locon. E' fondamentale mantenere l'atteggiamento avuto stasera. All'inizio non siamo stati qualitativi come sempre, ma non abbiamo concesso quasi niente, poi siamo stati lucidi con la testa". Guardiola ha detto che ilè la più forte d'Europa: la rende orgoglioso? "No. Non mi rende niente. E' un giochino che si conosce di mettere le pressioni addosso all'altro, lo fanno tutti, quindi non mi rende orgoglioso. Che si fa, si mette ildavanti al Manchester City che spende 900 milioni per fare lamentre noi ...

