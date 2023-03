Napoli, Spalletti contro Guardiola: “Il suo giochino ormai lo conoscono tutti, il City spende 900 milioni” (VIDEO) (Di giovedì 16 marzo 2023) “Le parole di Guardiola non mi rendono orgoglioso. Non mi rende niente. E’ un giochino che si conosce quello di mettere le pressioni addosso agli altri, lo conoscono tutti, chi lo fa fa qualcosa di scontato, nulla di esclusivo, non mi rende orgoglioso”. A sorpresa, Luciano Spalletti ai microfoni di Prime VIDEO ha risposto così alle parole di Pep Guardiola che ha indicato il Napoli come favorita per la vittoria della Champions League:“Che fa, si mette il Napoli davanti al Manchester City? Se spendono 900 milioni per fare la squadra e noi se ne spende 9, un motivo ci sarà. E’ un giochino che serve perché ci mettono lì e poi a un certo punto si deve cadere. ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) “Le parole dinon mi rendono orgoglioso. Non mi rende niente. E’ unche si conosce quello di mettere le pressioni addosso agli altri, lo, chi lo fa fa qualcosa di scontato, nulla di esclusivo, non mi rende orgoglioso”. A sorpresa, Lucianoai microfoni di Primeha risposto così alle parole di Pepche ha indicato ilcome favorita per la vittoria della Champions League:“Che fa, si mette ildavanti al Manchester? Se spendono 900per fare la squadra e noi se ne9, un motivo ci sarà. E’ unche serve perché ci mettono lì e poi a un certo punto si deve cadere. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - anperillo : L’apertura di #Lobotka, il cross al bacio (con il destro!) di #Politano e lo stacco imperioso di #Osimhen. L’ennesi… - gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - Spazio_Napoli : Scontri a Napoli, messaggio da applausi di Spalletti ai tifosi! - sportface2016 : #Spalletti contro #Guardiola: 'Il #Napoli sarebbe favorito? Il suo giochino ormai lo conoscono tutti! Il #City spen… -