Napoli | Simeone | «Vi spiego il segreto di questa squadra»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Giovanni, attaccante del, ha parlato al termine del match vinto ieri contro l’Eintracht Francoforte Giovanni, attaccante del, ha parlato a Prime Video.– «Per me è un momento magico quello che stiamo vivendo tutti insieme. Per me è stata una notte magica. C’era tanta tensione, volevamo vincere, si vedeva nel primo tempo. Poi è arrivato il primo gol e ovviamente tutti si sono lasciati andare, si sono rilassati e abbiamo fatto bene. La parola di stasera è ‘magica’. La nostra è unaambiziosa, non si gode ciò che ha fatto, vuole sempre di più. Sono sicuro che questo gruppo non si fermerà neanche dopo aver raggiunto un traguardo storico come i quarti, vogliamo di più. Non si tratta di vedere la cima della montagna, ma di affrontare il ...

Sinora, in questa Champions, anche è stato decisivo con quattro reti.

"Notte storica… Ai quarti di Champions! Continuiamo insieme su questa strada e con ambizione! #ForzaNapoliSempre", scrive su Instagram l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone dopo aver battuto l'Eint ...A Prime si volge ai tifosi: «Non cediamo alle provocazioni, andiamo in giro per la città solo per festeggiare» Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ...