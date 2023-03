Napoli: sette arresti fra i tifosi tedeschi e partenopei. Sei agenti feriti (Di giovedì 16 marzo 2023) sette persone arrestate, due sono tedeschi per gli scontri fra le tifoserie di Napoli e Eintracht, cominciati ieri nel pomeriggio e proseguiti dopo la partita al Maradona. Sei agenti sono rimasti ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 marzo 2023)persone arrestate, due sonoper gli scontri fra le tifoserie die Eintracht, cominciati ieri nel pomeriggio e proseguiti dopo la partita al Maradona. Seisono rimasti ...

