Napoli, senti Osimhen: “Possiamo arrivare in fondo” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli è già storia. La squadra di Luciano Spalletti ieri sera ha trionfato nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Nonostante gli scontri per le strade della città tra tifosi ospiti (ai quali non era stato neanche consentito l’acquisto dei biglietti), tifosi dell’Atalanta e forze dell’ordine, il clima sul rettangolo verde si è mantenuto sereno. Gli azzurri, giocando come sempre sul velluto, hanno trovato un sonoro 3-0 ai danni dei tedeschi. Mattatore della serata il solito Victor Osimhen che ha messo a segno due reti di pregevole fattura. È proprio il bomber nigeriano a caricare l’ambiente nel commento post gara ai microfoni di Amazon Prime Video. Napoli, le parole di Osimhen È bellissimo poter dare il mio contributo a questa ... Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilè già storia. La squadra di Luciano Spalletti ieri sera ha trionfato nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Nonostante gli scontri per le strade della città tra tifosi ospiti (ai quali non era stato neanche conto l’acquisto dei biglietti), tifosi dell’Atalanta e forze dell’ordine, il clima sul rettangolo verde si è mantenuto sereno. Gli azzurri, giocando come sempre sul velluto, hanno trovato un sonoro 3-0 ai danni dei tedeschi. Mattatore della serata il solito Victorche ha messo a segno due reti di pregevole fattura. È proprio il bomber nigeriano a caricare l’ambiente nel commento post gara ai microfoni di Amazon Prime Video., le parole diÈ bellissimo poter dare il mio contributo a questa ...

