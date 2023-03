Napoli, sei nella storia: prima volta ai quarti di Champions League (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti è nella storia della società: per la prima volta arriva la qualificazione ai quarti di Champions Due volte Osimhen e il rigore di Zielinski per l’ennesimo show del Napoli, che elimina l’Eintracht Francoforte agli ottavi di Champions. 5-0 totale ai tedeschi e tre squadre su tre al prossimo turno, con gli azzurri che scrivono ancora la storia: prima volta per la società partenopea ai quarti della massima competizione europea. Mai successo prima di oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildi Luciano Spalletti èdella società: per laarriva la qualificazione aidiDue volte Osimhen e il rigore di Zielinski per l’ennesimo show del, che elimina l’Eintracht Francoforte agli ottavi di. 5-0 totale ai tedeschi e tre squadre su tre al prossimo turno, con gli azzurri che scrivono ancora laper la società partenopea aidella massima competizione europea. Mai successodi oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

