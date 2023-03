Napoli, scontri tra 600 tifosi dell'Eintracht e la polizia L'ipotesi dei biglietti girati dagli ultras dell'Atalanta (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli ieri è stata devastata dai tifosi dell'Eintracht, 600 ultras si sono riversati nelle strade del centro incendiando auto della polizia e spaccando vetrine dei negozi. Erano giunti in città nonostante il divieto (per i residenti a Francoforte) di assistere al match di ritorno degli ottavi di Champions League, hanno attraversato tutto il centro per arrivare fino in Piazza del Gesù. Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa. Danneggiati anche diversi locali della zona. Sul selciato trovata anche una pistola. Giovedì riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica. Sugli ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 marzo 2023)ieri è stata devastata dai, 600si sono riversati nelle strade del centro incendiando autoe spaccando vetrine dei negozi. Erano giunti in città nonostante il divieto (per i residenti a Francoforte) di assistere al match di ritorno degli ottavi di Champions League, hanno attraversato tutto il centro per arrivare fino in Piazza del Gesù. Gli agentie forze'ordine sono intervenute in assetto antisommossa. Danneggiati anche diversi localia zona. Sul selciato trovata anche una pistola. Giovedì riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica. Sugli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - MariaC08220254 : @EdoardoMecca1 Ma per favore...informatevi prima di scrivere... Gli ultras partenopei sono piombati all'improvviso… - pierluigivillan : Vergogna!!! Il super Governo Mellona che fa?? Nulla come sempre a parte la propaganda sistematica Si sapeva ma vist… -