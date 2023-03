Napoli, Milan e Inter, ai quarti di Champions League (Di giovedì 16 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 16/03/2023 In onda alle 12:35 TEC 17 anni dopo, il Calcio torna a portare tre squadre ai quarti di finale di Champions League Né Inter, né Milan, né Napoli hanno subito gol negli ottavi di finale “Fratelli d’Italia, L’Italia s’è desta (Fratelli d’Italia, l’Italia si è svegliata)”. Erano anni che il ‘calcio’ chiedeva alla sua squadra qualcosa in più in Champions League dopo aver buttato e buttato a mare le stagioni. E finalmente, come recita l’inno nazionale, il calcio italiano sembra essersi svegliato. L’Italia torna a mettere tre squadre nei quarti di finale della massima competizione continentale, cosa che non accadeva dal 2006, quando Juve, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 16/03/2023 In onda alle 12:35 TEC 17 anni dopo, il Calcio torna a portare tre squadre aidi finale diNé, né, néhanno subito gol negli ottavi di finale “Fratelli d’Italia, L’Italia s’è desta (Fratelli d’Italia, l’Italia si è svegliata)”. Erano anni che il ‘calcio’ chiedeva alla sua squadra qualcosa in più indopo aver buttato e buttato a mare le stagioni. E finalmente, come recita l’inno nazionale, il calcio italiano sembra essersi svegliato. L’Italia torna a mettere tre squadre neidi finale della massima competizione continentale, cosa che non accadeva dal 2006, quando Juve, ...

