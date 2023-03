Napoli-Milan, biglietti in vendita: i prezzi (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli-Milan, biglietti in vendita per la sfida di Serie A che si gioca il 2 aprile alle ore 20.45 allo stadio Maradona. I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Milan, in programma il 2 aprile 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di giovedì 16 marzo 2023. In attesa delle indicazioni da parte delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare solo se in possesso della fidelity card della SSC Napoli “Fan Stadium Card”. Napoli-Milan: il prezzi dei biglietti Tribuna Posillipo € 150,00 Tribuna Nisida € 100,00 Distinti € 85,00 Curve € ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023)inper la sfida di Serie A che si gioca il 2 aprile alle ore 20.45 allo stadio Maradona. Iper la gara di Campionatovs, in programma il 2 aprile 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti ina partire dalle ore 15.00 di giovedì 16 marzo 2023. In attesa delle indicazioni da parte delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare solo se in possesso della fidelity card della SSC“Fan Stadium Card”.: ildeiTribuna Posillipo € 150,00 Tribuna Nisida € 100,00 Distinti € 85,00 Curve € ...

