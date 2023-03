Napoli-Milan, biglietti in vendita a partire da oggi: prezzi e modalità d’acquisto (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli ha vinto 3-0 contro l’Eintracht Francoforte e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League. Un risultato storico che porta gli azzurri tra le prime otto d’Europa e rende ancora più straordinaria questa stagione. La gara di ieri però bisogna essere subito archiviata per tornare a pensare al campionato: domenica il Napoli sarà impegnato a Torino per sfidare i granata. Dopo la sosta di fine marzo, ci sarà subito un big match al Maradona: domenica 2 aprile 2023 arriverà il Milan a Napoli. oggi, la società ha comunicato la procedura per la vendita dei biglietti Piotr Zielinski e Ismael Bennacer (FOTO SSC Napoli) Le informazioni sulla vendita dei biglietti di Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilha vinto 3-0 contro l’Eintracht Francoforte e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League. Un risultato storico che porta gli azzurri tra le prime otto d’Europa e rende ancora più straordinaria questa stagione. La gara di ieri però bisogna essere subito archiviata per tornare a pensare al campionato: domenica ilsarà impegnato a Torino per sfidare i granata. Dopo la sosta di fine marzo, ci sarà subito un big match al Maradona: domenica 2 aprile 2023 arriverà il, la società ha comunicato la procedura per ladeiPiotr Zielinski e Ismael Bennacer (FOTO SSC) Le informazioni sulladeidi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - GoalItalia : #Milan ? #Inter ? #Napoli ? Tutti insieme, ai quarti di Champions League ?? L'Italia è la nazione con più squadr… - Aleohhh : Inter - Chelsea (o Milan) Milan - Real Madrid (o Inter) Napoli - Benfica Manchester City - Bayern Io me la sento c… - 100x100Napoli : (Napoli-Milan: al via la vendita dei biglietti, prezzi e modalità di acquisto) -