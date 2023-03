Napoli, Metro 1 Anm ferma e poi riaperta (Di giovedì 16 marzo 2023) Le pagine social di Anm, l’azienda del Comune di Napoli che gestisce la Metropolitana linea 1, hanno dapprima informato questa mattina con un post delle ore 6:30 che “causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull’ intera tratta” e circa un’ora dopo segnalato che “dalle ore 07:20 la circolazione torna attiva sull’intera tratta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Le pagine social di Anm, l’azienda del Comune diche gestisce lapolitana linea 1, hanno dapprima informato questa mattina con un post delle ore 6:30 che “causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull’ intera tratta” e circa un’ora dopo segnalato che “dalle ore 07:20 la circolazione torna attiva sull’intera tratta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kikko721 : @checenefotte @pisto_gol Mentre i tifosi del Napoli che hanno fatto partire il tutto quello non diciamo nulla ok. F… - FabrizioRinelli : Oggi così, serrande chiuse all'ingresso della metro. Parliamone #Napoli - METRO_POLITANS : RT @ka_dge: Tifosi georgiani ???? - sempre presenti, in trasferta o in casa, parte integrante della stupenda stagione del #Napoli #NapoliEint… - fed091970 : @riccardomagi Una normale giornata a Napoli... Così come sulla metro di Roma o alla stazione di Milano... Non vi si… - AleCami63470978 : Essendo che la ragazza della metro di Napoli ha 5 dita per mano come Jessica per il padre è Jessica al 99% #chilhavisto #Chihavisters -

Napoli, Metro 1 Anm di nuovo ferma: Guasto tecnico Le pagine social di Anm, l'azienda del Comune di Napoli che gestisce la metropolitana linea 1, informano con un post delle ore 6:30 che "causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull' intera tratta". Da oggi si gioca un'altra partita Qui non si tratta di saltare più in alto degli altri, ma di fermarsi a un metro da terra in una ... Quella che sta tra il Napoli e una squadra normale. È un gap che fa ordinario ogni traguardo. Perfino ... Metro Vanvitelli, esponi l'arte ma mettila da parte ...è il Comune di Napoli con l'Azienda Napoletana Mobilità e l'Accademia di Belle Arti di Napoli. ... I calchi delle importanti opere esposte al Museo Mann e installate nella stazione "Museo" della Metro si ... Le pagine social di Anm, l'azienda del Comune diche gestisce la metropolitana linea 1, informano con un post delle ore 6:30 che "causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull' intera tratta".Qui non si tratta di saltare più in alto degli altri, ma di fermarsi a unda terra in una ... Quella che sta tra ile una squadra normale. È un gap che fa ordinario ogni traguardo. Perfino ......è il Comune dicon l'Azienda Napoletana Mobilità e l'Accademia di Belle Arti di. ... I calchi delle importanti opere esposte al Museo Mann e installate nella stazione "Museo" dellasi ... Domani Napoli-Eintracht, orari della metro e divieti Fanpage.it Da oggi si gioca un’altra partita Qui non si tratta di saltare più in alto degli altri, ma di fermarsi a un metro da terra in una torsione che ritardi ... Quella che sta tra il Napoli e una squadra normale. È un gap che fa ordinario ... Napoli, cinema Metropolitan: arriva il vincolo, non diventerà un supermercato I quattro funzionari della Sovrintendenza di Napoli, arrivati a palazzo Cellamare su input del Mic nella mattinata di lunedì, sono stati accolti dagli attuali gestori del multisala e hanno voluto ... Qui non si tratta di saltare più in alto degli altri, ma di fermarsi a un metro da terra in una torsione che ritardi ... Quella che sta tra il Napoli e una squadra normale. È un gap che fa ordinario ...I quattro funzionari della Sovrintendenza di Napoli, arrivati a palazzo Cellamare su input del Mic nella mattinata di lunedì, sono stati accolti dagli attuali gestori del multisala e hanno voluto ...