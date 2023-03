Napoli, Metro 1 Anm di nuovo ferma: Guasto tecnico (Di giovedì 16 marzo 2023) Le pagine social di Anm, l’azienda del Comune di Napoli che gestisce la Metropolitana linea 1, informano con un post delle ore 6:30 che “causa Guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull’ intera tratta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Le pagine social di Anm, l’azienda del Comune diche gestisce lapolitana linea 1, informano con un post delle ore 6:30 che “causa, la circolazione è sospesa sull’ intera tratta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

