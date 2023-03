Napoli | Manfredi furioso con Ceferin | “Dichiarazioni inaccettabili | i napoletani non sono tutti delinquenti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Ledel presidente dell’Uefaperché partono da un pregiudizio, come se afosseroe chi arriva qua è invece santo. Non è vero, idappertutto e vanno affrontati con la consapevolezza che se non li estirpiamo dalla dinamica del gioco alla fine le persone non si potranno muovere per l’Europa per una partita”. Il sindaco di, Gaetano, ha risposto così in conferenza stampa alla Prefettura alle parole del presidente Uefache aveva criticato la decisione di vietare la trasferta ai tifosi di Francoforte. SportFace.