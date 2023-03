Napoli, l’accusa della Polizia: «Si sapeva cosa sarebbe accaduto» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Gennaro Esposito, Commissione Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli, sui problemi causati dai tifosi dell’Eintracht Gennaro Esposito, Commissione Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli, ha parlato a Canale 21 degli scontri avvenuti ieri a Napoli. PAROLE – «C’è stata una sottovalutazione del Tar della reale pericolosità di quanto accaduto. Mi chiedo, come pure dovrebbero farsi domande Prefetto e Tar, come mai non si sia riusciti ad arginare un fenomeno ampiamente previsto. Il Comune di Napoli non svolge una funzione di ordine pubblico. Questo è compito di Questura e Prefettura. Abbiamo assistito a qualcosa di inaccettabile. Chi paga? Conosco esercenti che hanno subito ingenti danni per la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Gennaro Esposito, CommissioneMunicipale e Legalità Comune di, sui problemi causati dai tifosi dell’Eintracht Gennaro Esposito, CommissioneMunicipale e Legalità Comune di, ha parlato a Canale 21 degli scontri avvenuti ieri a. PAROLE – «C’è stata una sottovalutazione del Tarreale pericolosità di quanto. Mi chiedo, come pure dovrebbero farsi domande Prefetto e Tar, come mai non si sia riusciti ad arginare un fenomeno ampiamente previsto. Il Comune dinon svolge una funzione di ordine pubblico. Questo è compito di Questura e Prefettura. Abbiamo assistito a qualdi inaccettabile. Chi paga? Conosco esercenti che hanno subito ingenti danni per la ...

