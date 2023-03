Napoli | il Procuratore | «Evento sconcertante | servirebbero…»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Sergio Amato,aggiunto di, sugli scontri causati dai tifosi dell’Eintracht Sergio Amato,aggiunto di, ha parlato a Rai News degli scontri avvenuti ieri in città. PAROLE – «Quello che è successo ae preoccupante se pensiamo alla gente che ieri era in strada e all’esempio che viene dato da questi gruppi ultrà. Abbiamo assistito a un fenomeno di violenza che ormai va ben oltre l’calcistico. Ritengo che le forze dell’ordine abbiano fatto un lavoro eccezionale, paradossalmente hanno saputo limitare i danni al massimo, ma per fronteggiare questi eventi – ha spiegato il magistrato – serve intervenire sul piano normativo sotto il profilo dell’effettività delle sanzioni e di una fase cautelare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Napoli: le parole del procuratore - NandoPiscopo1 : @massimilianodu @DanielsH796 @Cristoincroce1 @Leviack88____ @caleriserva Non solo quello, lui era proprio 'sconosci… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: 'Servono norme più rigide e pene effettive' - L'appello di Sergio Amato, procuratore aggiunto di #Napoli dopo la guerri… - TgrRaiCampania : 'Servono norme più rigide e pene effettive' - L'appello di Sergio Amato, procuratore aggiunto di #Napoli dopo la gu… - cmdotcom : Assalto ultras #Napoli ai tedeschi, 7 arresti. Il Procuratore Amato lancia l'allarme -

Le parole di Sergio Amato,aggiunto di, sugli scontri causati dai tifosi dell'Eintracht Sergio Amato,aggiunto di, ha parlato a Rai News degli scontri avvenuti ieri in città. PAROLE - "...Rivolgendosi ai giudici della Corte di Assise di, per la prima volta con la voce rotta dall'...30, subito dopo una breve replica del sostitutoLuciano D'Angelo, presente in aula ...Sono intervenuti Lorenzo Salazar, SostitutoGenerale Procura Generale, Corte di Appello- punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondente nazionale per Eurojust; ...

Napoli da dieci mesi senza il procuratore pronto un appello ai vertici del Csm La Repubblica

Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, ed il procuratore Generale della Corte di Cassazione, Luigi Salvato, incontreranno gli avvocati del foro di Santa Maria ...Cosa rischia il Napoli dopo gli scontri tra tifosi azzurri ed ultras dell'Eintracht Francoforte La redazione di Radio Marte l'ha domandato a Marco Di Lello, ex Procuratore Federale, avvocato ed ...