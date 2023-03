Napoli, il Prefetto: “Forze dell’ordine hanno evitato contatto” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ringrazio le Forze dell’ordine a Napoli che ieri hanno lavorato tutto il giorno e alla fine sono riusciti fino a tarda notte a evitare il momento di contatto tra le due tifoserie di Francoforte e Napoli”. Lo ha detto il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nell’incontro sugli incidenti nel giorno di Napoli-Eintracht Francoforte di ieri. “Il corteo di ieri dei tedeschi – ha spiegato il Prefetto – non è stato fermato dalla polizia. Alla fine ieri non è accaduto niente, era un corteo di persone non armate, se avessimo fermato il corteo e fossero andati in giro gruppi di 30-50 persone sarebbe stato più difficile controllarli”. “Se si fossero divisi – ha proseguito – sarebbe stato più difficile ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ringrazio leche ierilavorato tutto il giorno e alla fine sono riusciti fino a tarda notte a evitare il momento ditra le due tifoserie di Francoforte e”. Lo ha detto ildi, Claudio Palomba, nell’incontro sugli incidenti nel giorno di-Eintracht Francoforte di ieri. “Il corteo di ieri dei tedeschi – ha spiegato il– non è stato fermato dalla polizia. Alla fine ieri non è accaduto niente, era un corteo di persone non armate, se avessimo fermato il corteo e fossero andati in giro gruppi di 30-50 persone sarebbe stato più difficile controllarli”. “Se si fossero divisi – ha proseguito – sarebbe stato più difficile ...

