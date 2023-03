Napoli il giorno dopo il caos | otto tifosi arrestati  Nella notte ancora tensione in città

(Di giovedì 16 marzo 2023) Asi contano i dannile violenze di ieri. Convocato in Prefettura un comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario per fare il punto della situazione

Sono arrivati nella nottata daa bordo di bus scortati dalla polizia di Stato. Ora sono radunati in due diversi punti della ... in gran parte quelli che si erano adunati l'altroalla ...Tutti identificati i 470 tifosi tedeschi: 3 di loro in manette. Si è riunito il Comitato per la Sicurezza per analizzare l'accaduto e contare i danni ildopo la ...Ildopo la guerriglia . La polizia ha arrestato 7 tifosi in seguito agli scontri che si sono verificati mercoledì 15 marzo, prima e dopo la gara di Champions League traed Eintracht ...

Sono 7 le persone arrestate per le violenze avvenute nelle scorse ore a Napoli. Tra questi 4 sono napoletani e 3 tedeschi. Gli arresti sono in maggioranza in differita, tranne uno in flagranza. Gli ...