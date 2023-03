Napoli-Eintracht, voti altissimi nelle pagelle per Osimhen (Di giovedì 16 marzo 2023) Il giorno dopo Napoli-Eintracht Francoforte i quotidiani hanno promosso a pieni voti la prestazione di Victor Osimhen. Victor Osimhen è stato certamente protagonista durante la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 marzo 2023) Il giorno dopoFrancoforte i quotidiani hanno promosso a pienila prestazione di Victor. Victorè stato certamente protagonista durante la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - Enric0Chessa : Napoli-Eintracht, ancora scontri nella notte e tentato blitz negli hotel: arrestati 8 ultras - Il Fatto Quotidiano - VincenzoIanno16 : RT @localteamtv: Napoli, tifosi Eintracht Frankfurt improvvisano un corteo, agenti antisommossa li seguono sul lungomare #Napoli #Napoli-E… -