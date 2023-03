Napoli-Eintracht: ultras azzurri allontanati dalla polizia (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli-Eintracht: ultras azzurri allontanati nella notte dalla polizia nella zona degli alberghi dove alloggiavano i tifosi tedeschi Napoli-Eintracht: ultras azzurri allontanati nella notte di martedì dalla polizia. Martedì sera agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato in piazza Dante la presenza di circa 100 tifosi partenopei riconducibili a sodalizi della curva B dello stadio “Maradona” che si sono suddivisi in piccoli gruppi uno dei quali, per sottarsi al controllo della volante, si è allontanato abbandonando 5 aste di bandiera in plastica, due fumogeni ed un razzo. Nelle ore successive, circa 150 tifosi riconducibili a gruppi ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)nella nottenella zona degli alberghi dove alloggiavano i tifosi tedeschinella notte di martedì. Martedì sera agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato in piazza Dante la presenza di circa 100 tifosi partenopei riconducibili a sodalizi della curva B dello stadio “Maradona” che si sono suddivisi in piccoli gruppi uno dei quali, per sottarsi al controllo della volante, si è allontanato abbandonando 5 aste di bandiera in plastica, due fumogeni ed un razzo. Nelle ore successive, circa 150 tifosi riconducibili a gruppi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Napoli-Eintracht, focus alla conferenza post gara di Luciano Spalletti - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Napoli-Eintracht, focus alla conferenza post gara di Luciano Spalletti -