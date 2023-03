Napoli - Eintracht, trasferiti i tifosi tedeschi: tre molotov vicino all'albergo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il trasferimento dei tifosi dell 'Eintracht Francoforte , che avevano alloggiato nell'hotel Continental del lungomare della città, si è concluso. I tifosi tedeschi sono stati accompagnati a bordo dei ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) Il trasferimento deidell 'Francoforte , che avevano alloggiato nell'hotel Continental del lungomare della città, si è concluso. Isono stati accompagnati a bordo dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - fanpage : ?? Guerriglia a Napoli In piazza del Gesù sono arrivati i tifosi del Napoli che hanno letteralmente accerchiato que… - picuzzo93 : comunque io non riesco a non empatizzare con gli ultras dell’eintracht che dopo due giorni a napoli se ne devono to… - AlvisiConci : RT @ciropellegrino: La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per #Napoli,… -