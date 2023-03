Napoli-Eintracht, sul campo non c’è partita. Gli azzurri volano per la prima volta ai quarti di Champions. Tripletta italiana con Inter e Milan (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella giornata funestata dagli scontri a Napoli tra tifosi della squadra locale e dell’Eintracht, con questi ultimi in particolare accusati di aver messo a ferro e fuoco Intere strade della città, prendendosela anche con mezzi e uomini delle forze dell’ordine, la squadra di Luciano Spalletti non delude le aspettative: nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, allo stadio Maradona, gli azzurri non hanno perso un briciolo di lucidità e hanno travolto la squadra tedesca. 3-0 il risultato finale del match, che combinato con lo 0-2 dell’andata consegna un esito senza appello del doppio confronto. Festa grande per il Napoli, saldamente al comando della Serie A con 18 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (l’Inter), che si qualifica così ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella giornata funestata dagli scontri atra tifosi della squadra locale e dell’, con questi ultimi in particolare accusati di aver messo a ferro e fuocoe strade della città, prendendosela anche con mezzi e uomini delle forze dell’ordine, la squadra di Luciano Spalletti non delude le aspettative: nel match di ritorno degli ottavi diLeague, allo stadio Maradona, glinon hanno perso un briciolo di lucidità e hanno travolto la squadra tedesca. 3-0 il risultato finale del match, che combinato con lo 0-2 dell’andata consegna un esito senza appello del doppio confronto. Festa grande per il, saldamente al comando della Serie A con 18 punti di vantaggio sullainseguitrice (l’), che si qualifica così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - Diego31883 : RT @CorSport: FAVOLOSIMHEN ?? Doppietta di Victor, Eintracht dominato: Napoli promosso (3-0) La prima pagina di giovedì 16 marzo in antep… - napolimagazine : VIDEO SHOW NM - Napoli-Eintracht, l’uscita di Osimhen, Gaetano e Olivera dallo Stadio @victorosimhen9 -